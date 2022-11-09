وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لوضع برامج لحماية الكائنات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول للتعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومعهد وودز هول بالولايات المتحدة، التي تعُد المؤسسة الأولى في مجال علوم البحار والاستكشافات البحرية.

كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد والمركز القومي لعلوم المحيطات بانجلترا برئاسة الدكتور بيتر أيد رئيس المركز.

يأتي ذلك ضمن أنشطة وفعاليات المعهد القومي لعلوم البحار برئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27 المقام حاليا بشرم الشيخ.

وتهدف بروتوكولات التعاون إلى تعزيز ودعم التعاون العلمي المُشترك في مجال علوم البحار، ووضع برامج للحد من التغير المناخي وحماية جميع الكائنات البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية والثروات الحية للبحار، فضلًا عن مساعدة الباحثين المصريين بالعمل على سفن الأبحاث المتقدمة لودزهول، حيث أنها تقوم بالأبحاث العلمية في أعالي البحار والمحيطات.

ومن ناحية اخرى، تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي جانب من فعاليات جناح المحيطات، والذي ينظمه 16 مؤسسة علمية مُتخصصة في مجال علوم البحار، وقد تم اختيار المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لإنشاء أول منظومة علمية؛ لمناقشة التحديات التي تهدد البحار والمحيطات على مستوى العالم، ووضع برامج وخطط تنفيذية على مستوى العالم لمواجهة التحديات التي تواجه التنوع الحيوي والمصادر الحية والغذاء وارتفاع منسوب المياه التي تهدد سواحل العالم.

وينظم المعهد، خلال فعاليات قمة المناخ ،8 فعاليات تناقش قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها على القارة الإفريقية ووضع خارطة طريق لعقد المحيطات بإفريقيا، وكذلك مناقشة تأثير التغيرات المناخية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الاقتصاد الأزرق والاستكشافات البحرية واستخراج المعادن من قاع البحار و المحيطات.

و يعقد المعهد عدة مناقشات حول وضع السواحل الإفريقية والتحديات التي تواجهها والرؤية المستقبلية للتنمية المُستدامة لتلك السواحل ومنها "تحديات عقد المحيط والأولويات الإقليمية"، والتي تبحث عددا من الموضوعات مثل التلوث، والتنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة للمحيطات، وأنظمة مراقبة المحيطات، والتمثيل الرقمي للمحيطات، وتنمية القدرات ومحو الأمية فى المحيطات، و"رؤية مستقبلية للحلول التي تواجه السواحل الإفريقية" تهدف إلى تعاون جميع الأطراف فى مختلف التخصصات لتحديد قدرات القارة الإفريقية والاحتياجات التنموية للقارة، و"تعزيز استدامة علوم المحيطات من خلال الابتكار وتنمية القدرات" والتي تبرز أهمية دور علوم المحيطات، والمنهجيات الجديدة وفرص الاتصال والتعاون مع الجهات الفاعلة فى المحيطات بمشاركة جهات الصناعة، فضلاً عن مناقشة أهمية الاستثمارات القائمة على المحيطات من خلال إجراء البحوث والمبادرات حولها.