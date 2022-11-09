محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ ١٥٦١ موظفا بالديوان العام و الأحياء والمراكز والمدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة حركة ترقيات ل 1561 موظفا من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى.

وأكد محافظ الجيزة -في بيان أصدره اليوم - حرص المحافطة الدائم على الإرتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له ، مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة و التفانى في العمل .

وأشار إلى أن الحركة تضمنت ترقية ١٥٦١ موظفاً اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٢٢ من الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة قرين كل مستوي وظيفي إلي المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي فى إطار الكتاب الدوري رقم " ١" لسنة ٢٠٢٢ بشأن القواعد التنفيذية لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية .

وشمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية، حيث تضمنت الحركة ترقية المجموعات النوعية الآتية ( ٩ موظفين علي الدرجة الهندسية و١٤ موظفآ في الفنون والعلوم والأمن والحاسب الآلي و١٧ موظفآ زراعة و٤٣ موظفآ في القانون و٧٢ موظفآ في الاقتصاد و٢٠٠ موظف تنمية إدارية و٤٣٧ موظفآ مكتبيآ و٥٣٠ موظفآ فنيآ و١٠٤ موظفين حرفيين و١٣٥ موظف خدمات معاونة على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية) .