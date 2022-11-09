الإمام الأكبر والبابا فرنسيس يتبادلان الهدايا بملتقى البحرين للحوار بين الشرق والغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أهدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين لوحة فنية لقداسة البابا فرنسيس ترمز إلى وثيقة الأخوة الإنسانية التي تمثل خطوة تاريخية ومرحلة فارقة في التاريخ الإنساني، فيما أهداه بابا الكنيسة الكاثوليكية مجسما فنيا معروفا باسم "شجرة الحياة" وذلك بمثابة أمنية لمستقبل طويل من الأخوة مليء بالرفاهية والازدهار.

جاء ذلك خلال لقائهما في قصر الصخير بمملكة البحرين، في إطار الزيارة التاريخية للرمزين الدينيين الأكبر في العالم إلى مملكة البحرين ومشاركتهما في ملتقى البحرين للحوار بين الشرق والغرب.

وأفاد الأزهر - في بيان اليوم، أن اللوحة الفنية تروج إلى أهم مبادئ وقيم الوثيقة مثل الحوار بين الشرق والغرب والسلام ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والتعاون والأخوة والمحبة، موضحا أنها تحمل آخر جملة من الوثيقة، واللوحة تصوير فني لوثيقة الأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير عام 2019، في أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال بابا الكنيسة الكاثوليكية أن المجسم المقدم لشيخ الأزهر الشريف يجسد شجرة الزيتون صنع من الحديد المطروق والمصنع والملون على الحرارة والمغطى بورقة ذهب، وهذه الشجرة لا تُذكر فقط بمعان قديمة جدا مرتبط معظمها بالسلام، والكمال والنقاء، لكنها معروفة باسم "شجرة الحياة"، لقدرتها على الصمود على مر القرون.

وعقد شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين وبابا الكنيسة الكاثوليكية لقاءً رسميًّا في البحرين خلال زيارتهما للمملكة والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار بعنوان: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، تلبية لدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وتعد هذه الجولة هي الجولة السابعة من جولات الحوار بين الشرق والغرب؛ التي نظمها مجلس حكماء المسلمين، وتهدف إلى تعزيز قيم العيش المشترك والسلام العالمي.