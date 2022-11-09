بينهم سيدة.. ضبط 3 أشخاص سرقوا سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، 3 أشخاص سرقوا سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه في 15 مايو.

كان قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من (سائق بإحدى الجهات الحكومية) بأنه حال سيره بالسيارة (نقل) قيادته تابعة لجهة عمله بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصان ملثمان يستقلان ميكروباص باستيقافه وقيام أحدهما بإطلاق طلقة من سلاح ناري بحوزته وإنزاله عنوة من السيارة قيادته وسرقتها ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم (سائق " له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (سائق آخر وإحدى السيدات).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط (السائقين) حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وعُثر بحوزتهما على (طبنجة معدلة " المستخدمة في ارتكاب الواقعة "، وطلقتان من ذات العيار)، كما أمكن ضبط المتهمة الأخيرة حال استقلالها سيارة "ملك زوجها".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بأنه اتفق مع المتهمان الآخران على التوجه للطريق الأوسطي بدائرة القسم، حيث قامت المتهمة الثالثة باستخدام السيارة قيادتها في تعطيل ضحيتهم بإستيقافه بدعوى أنها ضلت الطريق ، وأثناء ذلك قام المتهمان المذكوران بإستيقافه وتهديده باستخدام السلاح الناري المضبوط وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم ضبط السيارة بمكان إخفائها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.