شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم 8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 8 جنيهات.
- البطاطس بـ 11.5 جنيه.
- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات.
- الكوسة بـ 9.5 جنيهات.
- الجزر بـ 9.5 جنيهات.
- الخيار 9.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 10 جنيهات.
- الباذنجان العروس 10 جنيهات.
- الفلفل البلدى 8 جنيهات.
- الفلفل الألوان 23 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيهات.
- بامية 25 جنيها.
- فاصوليا 24 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
- جوافة 9 جنيهات.
-رمان 10 جنيهات.