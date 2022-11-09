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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم 8 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى:

 

- الطماطم بسعر 8 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 11.5 جنيه.

 

‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 9.5 جنيهات.

 

‎‏‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- الخيار 9.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

 

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 8 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.

 

‏‎- بامية 25‎ جنيها.

 

- فاصوليا 24 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

 

‏‎‏- جوافة 9 جنيهات.

 

-رمان 10 جنيهات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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