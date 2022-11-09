شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تعلن افتتاح المدرسة الرسمية الدولية الجديدة بروض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، افتتاح المدرسة الرسمية الدولية الجديدة بروض الفرج، وتقبل الطلبه مرحلة (FS1)، من سن أربع سنوات مرحلة ( FS2 ) من سن خمس سنوات مرحلة (Year1) من سن ست سنوات، ويأتى ذلك في إطار حرص الدولة على تقديم التعليم المتميز.

للإطلاع على شروط الالتحاق والمستندات المطلوبة برجاء الضغط على الرابط التالي

https://drive.google.com/file/d/14iff8zNceFS9cw1tUcaRXGVLaRr0LqCE/view?usp=share_link

للتسجيل على نموذج التقديم الالكتروني برجاء الضغط على الرابط التالي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBbg1tqkcojlgNk9tFyff_mbMY5JGIADXRCAeH6s3dQ6TEzA/viewform?usp=share_link

للدخول على نموذج التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال ( FS1 ) للعام الدراسي 2022-2023 الضغط على الرابط التالي

https://drive.google.com/file/d/1-_umfrFnTwCZayLazoRiS-VBBZhjQMnt/view?usp=share_link

علماً بأن لينك التقديم للمرحلتي( FS2 ) ،(Year1) سيفعل خلال ساعات

ملحوظه هامة: يتم طباعة نموذج التقديم ملون وملئ جميع البيانات بالكامل بخط واضح و تسليمها اثناء المقابلة الشخصية للطفل و التى سوف يتم تحديدها من خلال المدرسة و ارسال الموعد على البريد الالكتروني الخاص بكم و المسجل من خلال نموذج التقديم الالكتروني ( برجاء كتابة البريد الالكتروني بشكل صحيح و متابعة الرسائل عليه بشكل دوري ).