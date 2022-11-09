شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ1561 موظفا بالديوان العام والأحياء والمراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى حيث تضمنت الحركة ترقية 1561 موظفاً اعتباراً من 1 / 7/ 2022 من الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/ 6/ 2022 مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التى تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية.

يأتى ذلك فى إطار الكتاب الدوري رقم "1" لسنة 2022 بشأن القواعد التنفيذية لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 155 لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وشمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية حيث تضمنت الحركة ترقية المجموعات النوعية الآتية: 9 موظفين علي الدرجة الهندسية و14 موظفآ في الفنون والعلوم والأمن والحاسب الآلي و17 موظفا زراعيا و43 موظفآ في القانون و72 موظفآ في الاقتصاد و200 موظفآ تنمية إدارية و437 موظفآ مكتبيآ و530 موظفآ فنيآ و104 موظفين حرفيين و135 موظفآ خدمات معاونة على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.

وأكد اللواء أحمد راشد حرص المحافطة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة و التفانى في العمل.