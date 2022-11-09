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شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تقرر إنشاء مكتب توثيق بندر سوهاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء مكتب بندر سوهاج، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق فى محافظة سوهاج، ويكون مقره بشارع أسيوط سوهاج فى محافظة سوهاج، ويشمل اختصاص المكتب قسمى شرطة أول وثانى سوهاج بحسب حدودهما الإدارية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.
وارتفع عدد سيارات الشهر العقارى والتوثيق المتنقلة الجديدة التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل، إلى 41 سيارة بعد دخول اليوم 20 سيارة جديدة للخدمة.
ويقدم ”الخليج 365” أبرز 10 ملعومات عن سيارات التوثيق المتنقلة التى يتم استخدامها كمكاتب توثيق متنقلة، وهى:
1- رئيس الوزراء شهد توقيع بروتوكول تعاون لتوفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة فى يونيو 2021.
2- تم إطلاق أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية فى 18 نوفمبر 2021.
3- تقدم خدمات خدمات التوثيق المختلفة من الاستعلات وتحرير التوكيلات والإقرارات.
4- مجهزة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
5- تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبى الخدمة بصورة حضارية.
6- تستخدم فى دعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحاماً جماهيراً للحد من حالات التكدس.
7- يتم الدفع بها للمناطق النائية التى لا توجد بها مكاتب شهر عقارى وتوثيق.
8- يمكن إحضارها إلى المنزل أو المكتب لإنهاء توثيق محرر عبر الخط الساخن 15999 أو 01555559875.
9- تصل تكلفة انتقال إلى المنزل أو المكتب مبلغ 1000 جنيه.
10- تتميز بسرعة إنهاء المعاملة فى أقل من 7 دقائق.
نص القرار