شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الرسمية الدولية بالشيخ زايد تعلن حاجتها لمعلمين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدرسة المصرية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، عن حاجتها إلي معلمين في جميع التخصصات لمراحل PYP - MYP - DP على الرابط التالي https://www.eis-zayed.com/careers.

وكانت المدرسة الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمصطفى النحاس بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت عن حاجتها لمعلمين تخصصات : معلم لغة انجليزية ، ومعلم مساعد رياض اطفال و رياضيات وعلوم باللغة الانجليزية ، و تربية رياضية.

وحددت المدرسة الشروط منها: من العاملين بوزارة التربية والتعليم من داخل الكادر الحكومي وأن يكون المتقدم على رأس العمل ومن ذوي الخبرة في مجال تدريس المناهج الدولية للصفوف الاولى الا يزيد السن عن 45 سنة وإجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة إجادة تامة ويفضل خريجي اللغات ومن له خبرة في المدارس الدولية - اجادة استخدام الكمبيوتر والوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأعلنت المدرسة الأوراق المطلوبة، صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الاصلية - شهادات التخرج - شهادات الخبرة.