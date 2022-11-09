شكرا لقرائتكم خبر عن آداب الوادى الجديد تناقش كيفية مجابهة الإرهاب والتطرف الفكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الآداب بجامعة الوادى الجديد الملتقى الثانى فى حب مصر تحت شعار (مجابهة التطرف والإرهاب)، وذلك بقاعة الندوات بكلية الطب، وقد شهد الملتقى حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم، وأعضاء الجهاز الإدارى بالجامعة، وطلبة الكلية، ويأتى ذلك من منطلق دور الجامعة فى العلم والمعرفة فى صحراء مصر الغربية، وحرصًا منها على تنمية وعى الطلاب، والارتقاء بأفكارهم، وتعزيز انتمائهم وولائهم للوطن، وترسيخ اعتزازهم، وفخرهم بهويتهم الوطنية.

ونظمت الندوة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وبإشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، إن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية، والنفسية، والفكرية وتأثيرها فى مجابهة الإرهاب والتطرف الفكرى، وبناء الطالب فكريًا، وتحصينه ضد الإرهاب والتطرف الفكرى من خلال بناء الشخصية المتكاملة، وتعزيز قيم المواطنة والولاء.

ومن جانبه قال الدكتور خلف بدوى العفدرى منسق الأنشطة الطلابية إن الملتقى تتضمن مناقشة مجموعة من الموضوعات حول مواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى، حيث تناول الدكتور مصطفى محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم علم الاجتماع خلال كلمته آليات العلوم الإنسانية فى تنمية وعى المجتمع ضد الفكر المتطرف، بينما تناول الدكتور محمد لطفى صابر الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية خلال كلمته منهج الإسلام فى مواجهة الفكر المتطرف داخل المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد عبد العال عمر المدرس بقسم الفلسفة خلال كلمته عن التطرف وثقافة قبول الآخر، على ضرورة حماية وتوعية الطلاب دينيًا، وثقافيًا، وفكريًا، وأسريًا حتى لا يقعوا فريسة للإرهاب والتطرف الفكرى، ومن ثم يكون الطالب قادرًا على تمييز الأفكار الصحيحة من الأفكار المغلوطة، وبالتالى عدم الانصياع وراء الفكر المتطرف.

ومن جانبها عرضت الدكتورة دينا سالم الأستاذ المساعد بقسم علم النفس خلال كلمتها الإنتماء ومناهضة العنف والتطرف، وتطرق الدكتورفيصل فتحى محمد المدرس بقسم الفلسفة خلال كلمتها إلى التطرف الفكرى والإرهاب بين الدوجماطيقية وقبول الاختلاف.

وخلال عقد الملتقى تم استعراض مجموعة من الأغانى الوطنية بصوت الطالبة نورهان نادر، وفى ختام الملتقى تم فتح باب المناقشة والحوار مع الحضور، والرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم.