شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: إنشاء عمارات سكنية بمسار السكة الحديد القديمة بعد افتتاح محطة بشتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه بعد افتتاح محطة قطارات الصعيد بمنطقة بشتيل، سيتم إلغاء مسار السكة الحالية الخاصة بالقطار، حيث تم نقل خطوط السكة الحديد وسيتم تخصيص أرض المسار القديم لإنشاء عمارات سكنية وعيادات ومحال وخدمات لأهالى المنطقة، وسيتم إنشاء العمارات بالتعاون بين الوزارة ومستثمر مصري في مجال المقاولات.

وأضاف وزير النقل في تصريحات له أن الوزارة وضعت تخطيط لمنطقة محطة بشتيل لتكون محطة مركزية بها كل الخدمات بها 2 جراج واحد أسفل المحطة وأخر أسفل العمارات السكنية، مشيرا إلى أن الوزارة حصلت منذ شهر على تصديق من الرئيس السيسى بإنشاء جراج متعدد الطوابق يتسع ألف سيارة بمحيط محطة بشتيل.

وتبلغ إجمالى مساحة المحطة 239 ألف متر مربع تقريبا أى بما يعادل 57 فدانا، حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسى على مساحة 31 ألف م2 بإجمالى مساحة بنائية 112 ألف م2 وملحقات المحطة من مبانى خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 164 ألف م2 وعمارات استثمارية على مساحة 44 ألف م2 وحيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.