شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تحتفل بالعيد الثانى للطاقة النووية 19 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة المحطات النووية، للاحتفال بالعيد السنوى الثاني للطاقة النووية بمصر يوم 19 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور العديد من القيادات و خبراء الطاقة النووية و جميع وسائل الإعلام.

ويعد 19 نوفمبر الذى حددته الوزارة العيد السنوى للطاقة النووية من كل عام هو يوم تاريخى فى حياة المصريين ، حيث شهد هذا اليوم من عام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس اتوم الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع.

وتعتبر أهم مميزات المحطة النووية بالضبعة هو اعتماد شركة روساتوم الروسية على أعلى معايير الأمان المستخدمة فى هذه النوعية من المفاعلات، علاوة على أنها تعتبر الاعلى امان و الاحدث بالعالم.

جدير بالذكر أن مصر لا تقبل أى شروط سياسية أو غيرها لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن هيئة المحطات النووية هى المالك ووالمشغل للمحطة النووية بالضبعة، علاوة على الاعتماد على نسبة من مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة النووية المحلية فى مصر.