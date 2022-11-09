شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: طرح مبادرة للتخلص من المخلفات الإلكترونية بمؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية أن الاتحاد يشارك بجناحين بالمنطقتين الخضراء والزرقاء بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop 27، حيث يشارك بقصص نجاح لشركات كثيرة مصرية حققت أهداف التنمية المستدامة، وساهمت في خفض الانبعاثات الكربونية.

وقال المهندس أحمد كمال - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ- إن اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد البنوك والبنك المركزي وبعض الهيئات الأخرى، ينفذون مبادرات ثنائية في إنتاج الهيدروجين وأخرى في مجال التخلص الآمن من عبوات الكرتون الخاصة بتغليف العصائر والألبان، لافتا إلى أن هناك مبادرة أخرى للتخلص من المخلفات الإلكترونية سيتم الإعلان عنها خلال فعاليات المؤتمر والتي تزيد من الفرص الاستثمارية في مجال إعادة تدوير المخلفات وكذلك توفر فرص عمل كبيرة للشباب وتحافظ على البيئة.

وأضاف إننا نشارك في أكثر من حدث جانبي عن التمويل في الصناعة ومشاركة المرأة في إحداث تغيير في التغيرات المناخية والوصول إلى انبعاثات كربونية أقل وقصص النجاح التي مولها مكتب الالتزام البيئي والقرض الدوار بمشاركة بعض الشركات في المنطقة الخضراء لعرض النجاحات التي تحققت وكيف فتحت لها أسواق عمل جديدة وكيف تصدر للاتحاد الأوروبي بعد توافقها مع الاشتراطات طبقا للصفقة الأوروبية الخضراء.

وتوقع المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، الذي يشارك مع الوفد التفاوضي للمؤتمر، أن يسفر يوم التمويل اليوم للوصول إلى قرارات تنفيذية بدلا من الوعود التي كانت تتخذ في المؤتمرات السابقة.

وأكد أن الشباب لهم دور مهم في مؤتمر المناخ وهم أكثر الفئات استفادة من المؤتمر باعتبارهم جيل الغد، مشيرا إلى أن المكتب يعمل دائما على توفير فرص عمل للشباب من خلال عدد من المبادرات والمشروعات كما يحرص دائما على تفعيل أهداف التنمية المستدامة التي تعمل على تطوير ودفع الصناعة لأعلى مستويات الإنتاج وتحقق أعلى مستويات الجودة للتنافس في الأسواق العالمية، وفي ذات الوقت تتواءم مع البيئة وتحد من مسببات التغيرات المناخية وتحقق التنمية المجتمعية وتنشر فكرة الاستثمار المستدام.