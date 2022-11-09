شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة من أجل العدالة المناخية من قلب قمة المناخ بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد محيط انعقاد مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ، تظاهرة من أجل العدالة المناخية وعدم التوسع في استخدام الملوثات، بمشاركة عدد من نشطاء البيئة بالعالم ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأكد المتظاهرون، على أن العدالة المناخية هى حق أصيل للدول النامية المتضررة من تغيرات المناخ، والخسائر والأضرار لابد أن يتم حسمها.

جدير بالذكر، أن اليوم هو يوم التمويل والمطالبات بدفع فاتورة التلوث من قبل الدول النامية، وحق الدول فى الحفاظ على ثراوتها ومواردها الطبيعية.