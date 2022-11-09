مصدر طبي يكشف الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطار بأتوبيس طلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي وأحمد جمعة:

كشف مصدر طبي بوزارة الصحة، لمصراوي، عن إصابة 19 طالبًا جراء الحادث الذي وقع اليوم الأربعاء، جراء تصادم جرار قطار بأتوبيس يحمل عددا من طلاب وطالبات جامعة بدر، بالقرب من مزلقان الحسينية بمحافظة الشرقية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، ومستشفى الأحرار التعليمي، وحالتهم مستقرة.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إنه جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات، في الوقت الذي يجري حالياً الحصر النهائي لعدد مصابي الحادث.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام جرار قطار بأتوبيس سياحي يحمل عددا من طلاب وطالبات جامعة بدر، وذلك بالقرب من مزلقان الحسينية في الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث اصطدام بين مقدمة جرار قطار يحمل الرقم 3197 بأتوبيس سياحي يحمل بداخله 25 طالبا وطالبة من طلاب جامعة بدر، وذلك بالقرب من مزلقان الحسينية في الزقازيق.

وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.