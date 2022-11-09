الإسكان تبدأ حجز شقق المرحلة التكميلية لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، طرح مرحلة تكميلية من شقق الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر وجنة خلال أيام.

وقال المصدر، إنه سيتم فتح باب الحجز أولا للمتقدمين في الطرح الأخير من المشروعات لمن سددوا مقدمات جدية الحجز ولم يحجزو وحدة سكنية في الإعلان الذي تم طرحه بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية خلال شهري فبراير ومارس الماضي.

وأكد المصدر إنه سيتم تحديد فترة تصل إلى 5 أيام لتسجيل البيانات والاطلاع على الوحدات المتواجدة في الـ3 مشروعات، ثم بعد ذلك سيتم تحديد موعد خلال أيام لبدء الحجز الإلكتروني للوحدات.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، طرح شقق دار مصر وسكن مصر وجنة في فبراير الماضي.

وتواجدت شقق دار مصر في مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة)، بمقدم حجز وصل لـ60 ألف جنيه.

وتواجدت شقق سكن مصر في مدن (أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – حدائق أكتوبر – دمياط الجديدة – ناصر “غرب أسيوط” – الشروق.

وتتراوح المساحات بين 106 م2 إلى 133 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.05.

أما شقق جنة تواجدت في (6 أكتوبر – المنيا الجديدة – القاهرة الجديدة – الشروق – العبور)، ويتضمن مشروع جنة مقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر إلى 151 مترا، ونسبة تمير تتراوح ما بين 1 إلى 1.06.