بسعر التكلفة.. تفاصيل اقتراح بيع الرغيف الحر بالمخابز البلدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اقترحت شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، السماح للمخابز البلدية التي تنتج الخبز المدعم بطرح خبز حر بسعر التكلفة الفعلية وذلك لغير حاملي البطاقة التموينية أو الراغبين فى شراء خبز حر.

من جانبه قال عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز، إن الشعبة تقدمت بالاقتراح للوزارة وأنها بصدد الدراسة لتطبيقه في حالة الموافقة عليها، مضيفًا في تصريحات لمصراوي، أنه في حال الموافقة على التطبيق سيتم إتاحة كارت ذكي بفئات مختلفة يستطيع المواطن شرائها وفق احتياجه طبقا للآلية التي سيتم الاتفاق عليها في حال إقرار الموافقة على التطبيق.

وأضاف، أن ذلك سيحدث أيضًا بجانب طرح الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف لأصحاب البطاقات التموينية، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو إتاحة الخبز الحر لغير حاملي بطاقات التموين بالتكلفة الفعلية دون مغالاة في الأسعار.

كان وزير التموين، قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 144 لسنة 2022 بشأن إجراءات صرف الدقيق الفاخر استخراج 72% لإنتاج الخبز الحر والفينو.

وأشار القرار، إلى أنه تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي و الإفرنجي بأسعار مناسبة يتم تسليم طن الدقيق الفاخر 72% لمن يرغب من المخابز المرخصة لإنتاج الخبز الحر والفينو بسعر 10 آلاف للطن، وذلك من مطاحن القطاع من الخاص المنتجة للدقيق 72% والتي تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جرام بجنيه واحد .

ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.