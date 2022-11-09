أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال 6 أيام مقبلة اعتبارًا من الأربعاء 9 نوفمبر 2022 وحتى يوم الاثنين 14 نوفمبر 2022.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأربعاء 9 نوفمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى القاهرة بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة مع نشاط رياح على مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 10 نوفمبر

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الجمعة 11 نوفمبر

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

السبت 12 نوفمبر والأحد 13 نوفمبر

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الاثنين 14 نوفمبر

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.