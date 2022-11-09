شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تفاصيل الخريطة الصحية لمحافظة بنى سويف.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الخريطة الصحية لمحافظة بنى سويف والتى تضمنت كل من:

1- توفير خدمة مناسبة تتناسب مع تعداد سكان المحافظة الذى يقدر بــ4 ملايين نسمة

2- 11 مستشفى ما بين عام ونوعى تقدم الخدمة للمواطنين

3- 206 وحدات صحية تتلقى الراغبين فى الحصول على خدمات الرعاية الأولية

4- 83 سيارة إسعاف و49 نقطة إسعافية ثابتة

5- 23 نقطة إسعاف على الطرق السريعة

6- كما يتم تطوير 7 وحدات صحية ضمن مبادرة حياة كريمة