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الصحة تكشف تفاصيل الخريطة الصحية لمحافظة بنى سويف.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الخريطة الصحية لمحافظة بنى سويف والتى تضمنت كل من:

1- توفير خدمة مناسبة تتناسب مع تعداد سكان المحافظة الذى يقدر بــ4 ملايين نسمة 

2- 11 مستشفى ما بين عام ونوعى تقدم الخدمة للمواطنين 

3- 206 وحدات صحية تتلقى الراغبين فى الحصول على خدمات الرعاية الأولية 

4- 83 سيارة إسعاف و49 نقطة إسعافية ثابتة 

5- 23 نقطة إسعاف على الطرق السريعة 

6- كما يتم تطوير 7 وحدات صحية ضمن مبادرة حياة كريمة 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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