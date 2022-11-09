شكرا لقرائتكم خبر عن شارع مراد بالجيزة يتجمل بعد تطويره ورفع كفاءته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شارع مراد بحي جنوب الجيزة، تطويرا شاملا، استهدف رفع كفاءة الشارع وإعادة تخطيط المناطق المحيطة به للارتقاء بالمظهر الحضارى للحى، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.

وشملت الأعمال، تطوير المسافة الواقعة ما بين أسفل منزل كوبرى الجيزة باتجاه شارع مراد وحتى نفق الجلاء بطول 2.5 كم، ورصف وتخطيط شارع مراد، وتطوير الشوارع الجانبية له، وتطوير الأسوار الخاصة بالمنشأت الموجودة بالشارع وإستبدال الحواجز الخرسانية بمحيطها بأخرى مضيئة.

كما شملت أعمال التطوير، تحسين حالة الإنارة بالشارع والشوارع المحيطة وتطوير منظومة الإعلانات به، وتوفير أماكن إنتظار للسيارات ونقل كافة مواقف السرفيس العشوائية، بالإضافة إلى تقليم وتهذيب الأشجار واستحداث بعض أنواع أشجار الزينة، وذلك تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة.

وشهدت المحافظة تطوير ما يقرب من 475 طريق بتكلفة 1,5 مليار جنيه، مما حقق طفرة تنموية هائلة في مجال تطوير ورفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية، لخدمة المواطنين وتسيير حركة التنقلات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.