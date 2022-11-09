شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حاسبات حلوان: الأحد المقبل انطلاق امتحانات الميد تيرم حضوريا بالكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم " بالكلية سيكون يوم الأحد المقبل وتستمر حتى يوم الخميس، مؤكدا أنه تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب على موقع الكلية.

وأضاف الدكتور أسامة إمام فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن امتحانات الميد تيرم ستعقد حضوريا بالكلية وداخل القاعات الدراسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد اختبارات أونلاين سواء فى امتحانات الميد تيرم أو امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول أو نهاية العام.

وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، أنه سيتم التصحيح والرصد مباشرة بعد انتهاء الامتحانات على أن تعلن نتائج أعمال السنة فى 25 نوفمبر الجارى.

وأشار الدكتور أسامة إمام فى تصريحاته، إلى انتظام الدراسة بالكلية منذ انطلاق العام الدراسى فى 1 أكتوبر الماضى، على مستوى المحاضرات النظرى أو العملى.