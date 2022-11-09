مشاهد من انهيار عقار إمبابة.. صدفة أنقذت أسرة ومأساة فتحية واستغاثة مُسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بينما يصدح المؤذن مناديا لصلاة المغرب كان أهالي عزبة الصعايدة على موعد مع فاجعة انخلعت لها القلوب. رائحة الموت أطبقت على الأجواء بشارع علي بسيوني من شارع المزارع بين كر وفر وصراخ لم ينقطع من صغار القوم قبل أكبرهم الكل يبحث عن النجاة وكأن المشهد أقرب إلى يوم الحشر.

منزل مكون من 5 طوابق يقطن مالكوه في 3 وحدات بينما تشغل أسرتين وحدتين تحول إلى كومة من الركام في لمح من البصر ليحصد روح عجوزين -وضحية ثالثة تحت الأنقاض- بينما أصيب 3 أشخاص بينهم شاب يعاني إعاقة.

سرينة 5 سيارات إسعاف تصاحبها قوات الحماية المدنية ممثلة في فرق الإنقاذ يهرع أفرادها لمد يد العون إلى الضحايا وتهدأة روع الأهالي الذين علت ملامح الهلع وجوههم.

مشاهد يشيب لها الولدان كانت حاضرة في الحي الشعبي. بين صدفة لرب أسرة اصطحب صغاره قبل انهيار المنزل بالكامل ومأساة المسنة "فتحية" وابنها ذا الإعاقة الذي نقله الأهالي إلى مستشفى إمبابة العام بينما صعدت روح والدته إلى بارئها مفضلة منح قبلة الحياة لفلذة كبدها حتى لو على حساب بقاءها.

مشهد ثالث أكثر قسوة، دار فصله الأصعب داخل مسجد قريب من المنزل المنكوب. كان الشاب يؤدي صلاة الجماعة بينما يستنجد به والده المسن ليهرع أملا في إنقاذه لكن القدر حال دون ذلك، ليقف شاخصًا ببصره نحو الأنقاض في انتظار انتشال جثمانه.

مصدر مسؤول قال في تصريحات لمصراوي إن المنزل انهار على واجهة منزل مجاور ليتسبب في تضرر الواجهة "الشرفات" فقط، لافتا إلى إخلاء المنازل المجاورة حرصًا على سلامة الأهالي.

أضاف المصدر أن الحادث أسفر عنه 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام وهم محمد عطية عبد الكريم 38 سنة كدمات متفرقة بالجسم ، وخالد محمد أحمد 53 سنة جرح قطعي بالقدم، وتم عمل الغرز وغادر بعد استقرار حالته أما الثالث يدعى رمضان محمد حسن ٢٣ سنة، تم نقله إلى المستشفى بواسطة الأهالي إثر إصابته بجروح سطحية بالرأس والجبهة في أثناء رفع الأنقاض.