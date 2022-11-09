جثمان الزوجة في انتظار رفيق دربها.. فرق الإنقاذ تبحث عن آخر ضحايا عقار إمبابة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان ومحمود الشوربجي:

يواصل رجال الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جهودهم لانتشال جثمان ثالث ضحايا حادث انهيار عقار إمبابة من أسفل الأنقاض.

اعمال رفع الأنقاض مستمرة من قبل قوات الدفاع المدني بحثا عن جثمان مسن يدعى "فرغلي" زوج الضحية الثانية "زينب".

قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء جابر بهاء نجح في انتشال جثة عجوز تدعى زينب عبد القوي فرج تبلغ من العمر 63 سنة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقال مصدر أمني -في وقت سابق- إن الحماية المدنية استعانت بمعدات حي شمال الجيزة -فضلا عن انضمام مسؤولي الوراق والعجوزة- لرفع الكمر بعد استخراج جثة عجوز تدعى فتحية على بدر تبلغ من العمر 65 سنة.

الحادث أسفر -حتى الآن - عن حالتي وفاية لسيدتين و3 مصابين تلقوا العلاج اللازم بمستشفى إمبابة العام.

المصاب الثالث يدعى رمضان محمد حسن ٢٣ سنة، تم نقله إلى المستشفى بواسطة الأهالي إثر إصابته بجروح سطحية بالرأس والجبهة في أثناء رفع الأنقاض.

وأشار مصدر أمني وآخر مطلع إلى أن المصاب الثالث غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وتقديم الإسعافات اللازمة له، مؤكدين "أعمال البحث عن ناجيين أو ضحايا أسفل الأنقاض مستمرة".

رواية الجيران تشير إلى وجود أسرة كاملة تقطن بالطابق الأرضي، فيما تواجد طفل على بعد أمتار من الركام يصرخ "بابا وماما جوا".

مصدر مسؤول قال في تصريحات لمصراوي أن منزل مكون من 5 طوابق انهار على واجهة منزل مجاور ليتسبب في تضرر الواجهة "الشرفات" فقط، لافتا إلى إخلاء المنازل المجاورة حرصًا على سلامة الأهالي.

ورصدت الصور ركام العقار وانتشار رجال الإنقاذ البري بحثًا عن ناجيين أسفل الركام مع فرض قوات الشرطة طوقًا أمنيًا لتسهيل مهام رجال الدفاع المدني.

وقال مصدر أمني إن عقارا مكونا من 5 طوابق انهار بشارع شعلى بسيوني من شارع المزارع بعزبة الصعايدة، لافتا إلى أن شخصين أصيبا تصادف تواجدهما بالشارع أسفل العقار لحظة انهياره.

أضاف المصدر أن المصابان نقلا إلى مستشفى إمبابة العام وهما محمد عطية عبد الكريم 38 سنة كدمات متفرقة بالجسم ، وخالد محمد أحمد 53 سنة جرح قطعي بالقدم، وتم عمل الغرز وغادر بعد استقرار حالته.

ومنع رجال الشرطة المارة من الاقتراب خشية تعرضهم لمكروه بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجيين بعد رواية الأهالي بأن أسرة تقطن الطابق الأرضي.