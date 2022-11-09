عقار إمبابة.. استخراج أول جثة لسيدة من تحت الأنقاض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استخرجت فرق الإنقاذ جثمان سيدة من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار ليرتفع عدد الضحايا إلى 4 (حالة وفاة + 3 مصابين).

وقال مصدر أمني مسؤول إن الجثة لعجوز تدعى فتحية على بدر تبلغ من العمر 65 سنة، لافتا إلى استمرار أعمال البحث عن آخرين تحت الركام.

المصاب الثالث يدعى رمضان محمد حسن ٢٣ سنة، تم نقله إلى المستشفى بواسطة الأهالي إثر إصابته بجروح سطحية بالرأس والجبهة في أثناء رفع الأنقاض.

وأشار مصدر أمني وآخر مطلع إلى أن المصاب الثالث غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وتقديم الإسعافات اللازمة له، مؤكدين "أعمال البحث عن ناجيين أو ضحايا أسفل الأنقاض مستمرة".

رواية الجيران تشير إلى وجود أسرة كاملة تقطن بالطابق الأرضي، فيما تواجد طفل على بعد أمتار من الركام يصرخ "بابا وماما جوا".

مصدر مسؤول قال في تصريحات لمصراوي أن منزل مكون من 5 طوابق انهار على واجهة منزل مجاور ليتسبب في تضرر الواجهة "الشرفات" فقط، لافتا إلى إخلاء المنازل المجاورة حرصًا على سلامة الأهالي.

ورصدت الصور ركام العقار وانتشار رجال الإنقاذ البري بحثًا عن ناجيين أسفل الركام مع فرض قوات الشرطة طوقًا أمنيًا لتسهيل مهام رجال الدفاع المدني.

وقال مصدر أمني إن عقارا مكونا من 5 طوابق انهار بشارع شعلى بسيوني من شارع المزارع بعزبة الصعايدة، لافتا إلى أن شخصين أصيبا تصادف تواجدهما بالشارع أسفل العقار لحظة انهياره.

أضاف المصدر أن المصابان نقلا إلى مستشفى إمبابة العام وهما محمد عطية عبد الكريم 38 سنة كدمات متفرقة بالجسم ، وخالد محمد أحمد 53 سنة جرح قطعي بالقدم، وتم عمل الغرز وغادر بعد استقرار حالته.

ومنع رجال الشرطة المارة من الاقتراب خشية تعرضهم لمكروه بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجيين بعد رواية الأهالي بأن أسرة تقطن الطابق الأرضي.