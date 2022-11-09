شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 9/11/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 41: 2
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:23
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 2:44
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:27 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:42
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:37 م
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:18 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:32
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة العصر 2:32 م
وقت صلاة المغرب 4:56 م
وقت صلاة العشاء 6:12 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:36 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 42: 2
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:21