شكرا لقرائتكم خبر عن كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لـ cop27: اتفقنا على 140 بندا تفاوضيا للتعامل مع قضية المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كبير مفاوضي فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ السفير محمد نصر، إنه تم الاتفاق على 140 بندا تفاوضيا لتحديد كيفية التعامل الدولي مع أزمات المناخ.

وأضاف نصر في مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، أن هناك عددا كبيرا من جلسات التفاوض فيما يتعلق بملف تغير المناخ ستناقش العديد من الأمور بمشاركة مراقبين.

وأوضح أن الهدف من رئاسة مصر للمؤتمر هو أن تكون قمة المناخ في شرم الشيخ لتنفيذ الوعود وتخطي مرحلة التوصيات.



وأشار إلى أن المفاوضات يشارك فيها حتى الآن حوالي 196 دولة.