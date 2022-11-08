شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يجتمع بالمدير التنفيذى لمنتدى العلوم والسفير اليابانى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع السفير فوجيكي كانجي المدير التنفيذي لمُنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، والسفير أوكا هيوشي سفير اليابان بمصر، لبحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين الجانبين، وذلك على هامش استضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27، والمُنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عُمق العلاقات التي تجمع بين مصر واليابان، مشيدًا بالتعاون والشراكات بين الجامعات المصرية واليابانية فى التخصصات العلمية المُختلفة، وكذلك تنفيذ المشروعات المُتعلقة بالتدريب قصير الأجل في مختلف القطاعات، والتي تقوم بتنفيذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرض الدكتور عاشور التطور الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى تنوع مصادر التعليم الجامعي من خلال وجود جامعات (حكومية، خاصة، أهلية، تكنولوجية، أفرع الجامعات الدولية، المعاهد) مشيرًا إلى الاهتمام بتطوير البرامج الدراسية لتواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، وتتماشى مع اهتمام الدولة بالبحث العلمي وربطه بالصناعة لتدعيم الاقتصاد القومي والتنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة.

وأشار الوزير إلى نجاح الاستثمار فى مجال التعليم بمصر، مشيرًا إلى أهمية دعم التعاون الدولى مع الجامعات بالخارج، والتى أصبحت تُقدم شهادات مُزدوجة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، منوهًا إلى نجاح وتقدم الجامعات المصرية الملحوظ فى التصنيفات العالمية، ومؤكدًا أن هناك استراتيجية تستهدف الارتقاء بالتعليم العالي في مصر على الصعيد الأكاديمي والعلمي والبحثي محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، قدم السفير فوجيكى كانجي نبذة حول منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، الذي يُعقد سنويًا في مدينة طوكيو، وسلط الضوء على النسخة الأخيرة من المُنتدى، والتي عُقدت في أكتوبر الماضي، وضمت أكثر من 25 وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي من دول العالم المختلفة، وكذلك حضور عدد كبير من الحاصلين على جائزة نوبل ولفيف من العلماء والباحثين من مختلف دول العالم، ووجه السفير الدعوة للسيد الوزير لحضور النسخة القادمة من المنتدى في أكتوبر 2023 بمدينة طوكيو.

وأشار السفير إلى برنامج المنح اليابانية الخاص بسفر الطلاب لمدة أسبوعين لليابان للتعرف على الثقافة اليابانية، وتعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين الجانبين، وتم الاتفاق على إرسال كافة التفاصيل الخاصة بهذه المنح حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة منها.

حضر اللقاء كل من د. مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي، ود. هيثم حمزة رئيس الادارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، ود. محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، ود. محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، ود. أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال.