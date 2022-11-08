شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: التمويل كلمة السر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "مجلس المياه الآسيوى"، والذى تم تنظيمه بالجناح الكورى الجنوبى ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

ووجه سويلم التحية لكوريا الجنوبية لما تتمتع به من قدرات تكنولوجية متقدمة فى مجال المياه، والتى يمكن نقلها لمختلف الدول خاصة الدول الأفريقية.

وأكد أن التعامل مع تحديات المياه يستلزم الاعتماد على التكنولوجيا والبحث العلمى لإدارة المياه بطرق متطورة، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء، وهو ما يتطلب تحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم، والتوسع فى استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخى.

وأشار إلى توفر الحلول المطلوبة للتعامل مع التحديات المائية، ولكن الأمر يتطلب تحويل هذه الحلول إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال فعاليات المياه بمؤتمر المناخ الحالى، مضيفاً أن التمويل هو كلمة السر فى تنفيذ مشروعات التكيف، وهو ما يستلزم زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مشروعات المياه.

وأوضح أن مبادرة التكيف تهدف للعمل على تحسين إدارة المياه، وتعزيز التعاون فى مجال التكيف، وتعزيز الترابط بين المياه والعمل المناخى، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تم إعدادها بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين.