جدل بشأن تصريحات ياسمين عز.. وأبو القمصان تصفها بـ"مذيعة الجرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

دخلت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على خط الجدل بشأن تصريحات الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها "كلام الناس" على فضائية "MBC مصر".

كانت "عز" علقت على رفض فتاة عمل كوب من الشاي لشقيقها، بالقول: "ده المفروض تجيبي له جرس في البيت وأول ما يرن الجرس يلاقي الشاي والقهوة قدامه".

وأضافت: "أنا لا أتحدث إلا في الأصول، والذي أقوله على الهواء هو ما أفعله في البيت... أيه المشكلة أما أقول إن من حق الأخ على أخته إنها تعمله كوباية شاي أما يطلبها".

وعلى إثر ذلك، انتقدت "أبو القمصان" تلك التصريحات عبر حسابها على "فيسبوك" واصفة ياسمين عز بـ "مذيعة الجرس التي تصر على تصدر الترند وتكوين شهرة بإهانة النساء، بالقدر الذي وصل إلى حد الجريمة".

وقالت: "عندما قالت يستدعي الأخ أخته بجرس لتخدمه فلم تسمع أو تقرأ أن أداة التعامل بالجرس هو تجربة شهيرة قام بها علماء الاجتماع والسلوك مع الكلاب؟.. لإثبات نظرية الارتباط الشرطي عندما تم ربط إطعام الكلاب بالجرس فاصبح لعابهم يسيل بمجرد سماع الجرس حتى لو لا يوجد طعام".

وأضافت: "على المذيعة أن تعرف أن التعامل بالجرس تعامل ربما يليق بها هي، لكنه جريمة عندما نتحدث أن يكون أداة للتعامل بين البشر.. ما هذا المستوى من التدني والعبث والإهانة والتآمر على الدولة المصرية ونساءها فهذا الكلام المهين لا تجرؤ تقوله المذيعة على قناة ام بي سي السعودية وإلا تم محاكمتها هي والقناة بتهم الانقلاب على الدولة وإهدار خطط السعودية في التنمية ٢٠٣٠ ومخالفة القانون السعودي".

وتابعت: "إذن كيف تسمح القناة السعودية فى مصر بهذا العبث؟.. وما هو تفسير القناة لتكرار مثل هذا العبث من شيخ القفة الذي تم إيقافه بضغط شعبي إلى مذيعة الجرس و الارتباط الشرطي".

وأكملت: "أرجوا أن تراجع قناة أم بي سي ما يقدم حتى لا نضطر لتقديم بلاغ للنائب العام ضد مذيعة الجرس والقناة كشريك ومسئول عن ما يقدم من محتوى لأن مثل هذا الكلام يشكل جريمة في حق النساء أولا وفى حق الدولة، فهو يهدر كل خطط الدولة في التنمية وكل كلام الرئيس السيسي حول دور المرأة كشريك".

واختتمت: "كل البرامج التنموية التي تنفق عليها الدولة ملايين ليأتي بوق إعلامى يتحدث للنساء من عصر الجواري والحريم وجرس الكلاب".