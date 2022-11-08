مدبولى ونظيره النرويجي يشهدان توقيع مذكرة لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره النرويجي يوناس جار ستوره، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "سكاتك ايه إس إيه" النرويجية، بشأن تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، بقدرة 5 جيجاوات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقع مذكرة التفاهم المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و "تيرييه بيلسكوج"، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية.

و أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش التوقيع، عن الشكر لمسئولي شركة "سكاتك" النرويجية على عملهم الجاد وشراكاتهم المتميزة مع الحكومة المصرية، من أجل تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة، معربا عن ثقته في قيام الشركة بتنفيذ هذه المشروعات على مستوى عال من الكفاءة، مؤكدا في الوقت نفسه على المضي قدما؛ من أجل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتم السماح لشركة "سكاتك ايه إس إيه" النرويجية ولشركة المشروع، التي سيتم تأسيسها في جمهورية مصر العربية، بإجراء الدراسات والقياسات الفنية التمهيدية اللازمة لقطعة الأرض التي سيتم تحديدها، لإنشاء مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 5 جيجاوات، حيث تشمل الدراسات المطلوبة القياسات المناخية سرعات الرياح واتجاهاتها، ومواعيد ومسارات هجرة الطيور، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات اللازمة لإتمام دراسة جدوى المشروع.

ووفقا لمذكرة التفاهم، ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعد استلام البيانات والمعلومات والدراسات اللازمة من المستثمر، بالبدء في إجراء الدراسات الخاصة بربط المشروع على الشبكة القومية للكهرباء، والتوقيع على اتفاق تطوير مشترك للمشروع، واتفاق شراء الطاقة، وأية اتفاقيات يلزم توقيعها لتنفيذ المشروع.