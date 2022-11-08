العناية الإلهية منعت كارثة أكبر.. مصدر أمني يكشف مفاجأة في انهيار عقار إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني عن ملابسات جديدة في انهيار عقار بعزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، مساء الثلاثاء.

قال المصدر في تصريحات خاصة إن منزل مكون من 5 طوابق انهار على واجهة منزل مجاور ليتسبب في تضرر واجهة الشرفات فقط، لافتا إلى إخلاء المنازل المجاورة حرصًا على سلامة الأهالي.

ورصدت الصور الأولى ركام العقار وانتشار رجال الإنقاذ البري بحثًا عن ناجيين أسفل الركام مع فرض قوات الشرطة طوقًا أمنيًا لتسهيل مهام رجال الدفاع المدني.

وقال مصدر أمني إن عقارا مكونا من 5 طوابق انهار بشارع شعلى بسيوني من شارع المزارع بعزبة الصعايدة، لافتا إلى أن شخصين أصيبا تصادف تواجدهما بالشارع أسفل العقار لحظة انهياره.

أضاف المصدر أن المصابان نقلا إلى مستشفى إمبابة العام وهما محمد عطية عبد الكريم 38 سنة كدمات متفرقة بالجسم ، وخالد محمد أحمد 53 سنة جرح قطعي بالقدم، وتم عمل الغرز وغادر بعد استقرار حالته.

ومنع رجال الشرطة المارة من الاقتراب خشية تعرضهم لمكروه بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجيين بعد رواية الأهالي بأن أسرة تقطن الطابق الأرضي.

تلقى اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بعزبة الصعايدة بإمبابة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ البري مدعوما بالمعدات والأدوات اللازمة بالتنسيق مع مسؤولي حي شمال.

بدوره، دفع اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة بتعزيزات أمنية بموقع الحادث؛ لتسهيل مهمة رجال الإنقاذ.