شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: أكثر من 51% أعربوا عن عدم رضاهم بالتغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى، أن أكثر من 51% أعربوا عن عدم رضاهم بالتغير المناخى، وهناك بعض الدول التي تأثرت لديهم معرفة بالتأثيرات السلبية للتغير المناخي .

وأضاف رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى، خلال كلمته بقمة المناخ، أن أجندة الأعمال والتي اعتمدت في هذا المؤتمر، تتضمن اعتبارات وأهداف العمل المناخي، مشيدا بالمشاركة الواسعة للشباب والسيدات بفعاليات المؤتمر.

ووجه رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى، الشكر لمصر لتنظيمها الرائع لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، متابعا: أريد أن أثنى على مؤتمر المناخ، والذي سيكون مؤتمر التنفيذ، تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى، إلى أن اتفاقات والتزامات مؤتمر باريس، وغيرها، عبارة عن جزء ودور تم بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومات، والأطراف الفاعلة غير الحكومية.