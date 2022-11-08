شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 10 عمداء بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم والان مع تفاصيل الخبر
وقد شمل القرار تعيين كل من:
- الدكتورة إيناس طلعت محمد مطاوع، عميدة لكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة.
-الدكتور محمد جلال فرغلي، عميدًا لكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا.
-الدكتور رمضان عبد الله الصاوي السيد، عميدًا لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية.
-الدكتوة أماني محمد هاشم عبد المجيد، عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالزقازيق.
-الدكتور محمد إبراهيم أحمد عبد العال، عميدًا لكلية طب البنات جامعة الأزهر بدمياط.
-الدكتور راشد محمد محمد راشد، عميدًا لكلية طب البنين جامعة الأزهر بدمياط.
-الدكتور محمد أحمد أحمد مهنا، عميدًا لكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.
-الدكتور عبد الوهاب فكري محمد إبراهيم، عميدًا لكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر.
-الدكتور محمد علي محمد عطا لله، عميدًا لكلية التربية بنات جامعة الأزهر بأسيوط.
-الدكتور عبد المحسن علي وهبة عبد الراضي، عميدًا لكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بأسيوط.