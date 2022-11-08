شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل اليوم الثلاثاء أكثر من 57 ألف راكب على متن 478 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، أكثر من 57 ألف راكب، وذلك على متن 420 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية.

وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن يغادر المطار 243 رحلة جوية تقل على متنها 30632 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها "نيويورك، لندن، باريس، أسطنبول، الكويت، فيينا، أديس أبابا، روما، فرانكفورت، برلين، أمستردام، بودابست، زيورخ، بغداد، ميلانو، لارنكا، إنجمينا، مسقط، لاجوس، أبوجا، هوانزو، بيروت، أبوظبى، أربيل، دبى، الشارقة، البحرين، كانو، أثينا، جدة، المدينة، الدمام، الرياض، رأس الخيمة، عمان، نيروبى، دوالا، الدوحة، بغداد".

فى حين يستقبل مطار القاهرة 235 رحلة تنقل على متنها 27240 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها "نيويورك، زيورخ، تورنتو، فرانكفورت، لندن، باريس، روما، فيينا، أسطنبول، ميلانو، أديس أبابا، عمان، الكويت، الدوحة، جدة، المدينة، دبى، أبوظبى، لارنكا، بودابست، جنيف، أمستردام، أثينا، مسقط، إنجمينا، لاجوس، بيروت، أبوجا، الشارقة، البحرين" العديد من الوجهات الأخرى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار ، لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.