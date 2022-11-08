شكرا لقرائتكم خبر عن قمة العرب للطيران: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية لرحلات الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرمت قمة العرب للطيران، الحدث الرائد لقطاع الطيران والسياحة في المنطقة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع شركة CHOOOSE المتخصصة في تكنولوجيا المناخ، لقياس حجم الانبعاثات الكربونية وتعويضها خلال النسخة العاشرة من القمة التي تعقد خلال الفترة من 6 حتى 8 مارس 2023 في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات بإمارة رأس الخيمة.

وتسهم هذه الشراكة بجعل قمة العرب للطيران أول حدث متخصص في قطاع الطيران والسياحة في العالم، يقوم بقياس انبعاثات الكربون وتزويد المشاركين من الشركات العاملة في القطاع بالمعرفة اللازمة التي تمكنهم من تعويض الانبعاثات الكربونية الناتجة عنهم، الأمر الذي يأتى فى إطار التزام القمّة واسع النطاق بالتصدي لآثار التغير المناخي بشكل وقائى ومسبق.

وسيتاح للمشاركين في الحدث إمكانية قياس حجم تأثيرهم المحتمل على البيئة عند التسجيل ومعالجة انبعاثات الكربون الخاصة بهم من خلال اختيار وقود الطيران المستدام " SAF" أو "برامج تعويض الكربون" من مصادر معتمدة وموثقة تتم مراقبتها بواسطة CHOOOSE.

وستمكّن هذه الشراكة بين قمة العرب للطيران وشركة CHOOOSEمن قياس البيانات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المختلفة التي تنتج عنها انبعاثات الكربون، والتي تشمل النقل الجوي والبري والانبعاثات المحلية. وبدورها، ستقدم هذه البيانات للمشاركين في القمّة صورة واضحة حول الانعكاسات البيئية للانبعاثات الناتجة عنهم لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة وأكثر دقة. كما ستشارك قمة العرب للطيران في تعويض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنظيم الحدث وذلك من خلال مشاركتها البيانات التي نتجت عن هذه الشراكة.

ويسعى قطاع الطيران والسياحة إلى مواصلة الالتزام في خفض الانبعاثات الكربونية خلال العقود القادمة، إذ أنه استثمر بشكل مكثف في البحث والتطوير بهدف تعزيز ودعم الوصول إلى تحقيق هذا الطموح وجعله أمراً حقيقاً ومطبّقاً على أرض الواقع. وأكدت اللجنة المنظمة لقمة العرب للطيران والشركاء المؤسسون والجهات الراعية التزام القطاع في تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية من خلال شراكتها في نسخة هذا العام مع CHOOOSE، فضلاً عن العمل مع شريكهم الاستراتيجي "هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة" التي تقدم جهوداً حثيثة في الوقت الراهن لتكون الجهة السياحية الإقليمية الرائدة في السياحة المستدامة بحلول عام 2025.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال فريدريكو فيرنانديز، منظم قمة العرب للطيران: "لطالما حرصت قمة العرب للطيران في الحفاظ على منهجيتها الراسخة بتقديم الرؤى الهادفة واستعراض أفضل الممارسات في القطاع التي تسهم في الدفع بعجلة الابتكار ووضع توجّهات جديدة في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم. وتُعدّ القمة منظومة صُمّمت خصيصاً لتطوير أداء الشركات التي تشهد نمواً متسارعاً في القطاع وتعزيز التواصل بين صناع القرار، وبالتالي، تقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في معالجة تغير المناخ وإحداث الأثر في أسلوب التصدي له وقيادة الجهود للحد منه".

وأضاف: "حرصنا على البحث عن أفضل شريك في ظل الحقبة الجديدة التي نعيشها من اجتماعات الأعمال. ووصلنا إلى الشراكة مع CHOOOSE التي تدعم بالفعل المساعي لتخفيض مستوى انبعاثات الكربون من المشغلين الأساسيين في القطاع، إذ أنها ستتيح لجميع المشاركين في قمة العرب للطيران دعم الحدث بوضع الاستدامة ضمن أهم اعتباراتهم، مع اليقين التام بضرورة إحداث الأثر الإيجابي الملموس وامتلاك الأدوات الكفيلة بالتقليل من انبعاثات الكربون. سنعمل جنباً إلى جنب مع CHOOOSE لجعل الحدث خالٍ تماماً من الكربون والمساهمة في الوقت ذاته في الارتقاء بقطاع الطيران والسياحة ليحقق الفائدة لجميع الأطراف المعنية".

بدوره، قال أندرياس سليتفول، الرئيس التنفيذي لشركة CHOOOSE: "نحن سعداء وفخورون بهذه الشراكة مع قمة العرب للطيران، والتي من شأنها تعزيز الاستدامة لدى كافة المشاركين وتزويدهم بحلول مناخية هادفة ومدروسة. إننا نشهد الكثير من الابتكارات في هذه المنطقة من العالم، لذلك من واجبنا أن نضع المناخ والاستدامة على رأس أولوياتنا".

سيكون بإمكان كافة المشاركين في قمة العرب للطيران 2023 متابعة العديد من ورش العمل الخاصة بالقطاع والكلمات التي سيلقيها المسؤولون البارزون حول أبرز الممارسات الإقليمية والدولية في قطاع الطيران والسياحة والمطارات وغيرها الكثير. للاطلاع على أحدث المستجدات.