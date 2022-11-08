شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف ضوابط مسابقة أوائل الطلبة للثانوية العامة والشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الضوابط العامة لتنظيم مسابقة أوائل الطلبة للصفوف الدراسية السادس الابتدائى، والثالث الإعدادى، والثالث الثانوى، بالمدارس الرسمية والخاصة عربى على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية، حيث أوضحت الوزارة أن الضوابط كالتالى:

- تشكيل لجنة علي مستوي المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم العام ومديري المراحل التعليمية، وموجهي المواد الدراسية والتربية الإجتماعية.

- تشكيل لجنة علي مستوي الإدارة برئاسة مدير الإدارة وعضوية مديري المرحل التعليمية وموجهي المواد الدراسية الأساسية والتربية الاجتماعية.

- تقوم اللجنة بالتنسيق مع لجنة الأمانة بحزب مستقبل وطن علي مستوي المحافظة والإدارة بجميع الإجراءات المتعلقة بالمسابقة، فور وصول الخطاب .

- يتولي الحزب بتوفير الهدايا والجوائز المالية للفائزين، وتقيم الحوافز المادية للمشرفين والمشاركين وفق موازنة المسابقة، مع مراعاة عدم تحمل الوزارة أية أعباء مالية، طبقاً لما هو محدد بلائحة المسابقة.

- تحميل المشروعات القومية للدولة المصرية وتوزيعها علي الإدارات التعليمية والمدارس للمشاركة في تمكين الطلاب من الاطلاع عليها والاستفادة منه.

- المسابقة متاحة لجميع مراحل بالمدارس (الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة الرسمية والخاصة عربي).

-تقوم المدرسة المشاركة في المسابقة بتشكيل فريق يتكون من من عدد طلاب من 5 أساسي و5 احتياطي للمرحلة الابتدائية والإعدادية ، أما بالنسبة لفرق المرحلة الثانوية فتتكون من 9 طلاب .

- تخصيص 2 مشرفين لكل فريق لمصاحبته أثناء عقد المسابقة.

- يتم تصعيد ثلاث مدارس بواقع مدرسة لكل مرحلة (ابتدائية ، اعدادية وثانوية عامة).

- تتم المسابقة من خلال 4 مراحل.

- يتولي الموجهين الأوائل للمواد الأساسية علي مستوي الإدارة وضع الأسئلة خلال المرحلة الأولي والثانية للمسابقة ويتولي الموجهين العموم للمواد الأساسية علي مستوي المديرية خلال المرحلة الثالثة وضع ورقة أسئلة بها خمسة أسئلة في كل مادة، وتكون الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد في زمن قدره 20 دقيقة لكل مادة ويجيب عليها الفريق تحريرياً بنفس الورقة.