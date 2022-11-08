ما سر تكرار سقوط أمطار على القاهرة كل يوم ثلاثاء؟ الأرصاد تكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، تساؤلات حول أسباب سقوط الأمطار على القاهرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع؛ إذ تكررت الظاهرة 3 مرات حتى الآن!

تأتي هذه التساؤلات مع إعلان هيئة الأرصاد سقوط أمطار على القاهرة اليوم الثلاثاء؛ (للمرة الثالثة على التوالي).

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثها إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، إنه يوجد توزيعات ضغطية مختلفة، وعن سقوط الأمطار يوم الثلاثاء فإنه مجرد صدفة ليس لها أي دليل علمي، وهذا ليس معناه أن نشهد سقوط أمطار الثلاثاء المقبل.

وأشارت غانم إلى أنه من المتوقع أن تسقط أمطار اليوم على شمال البلاد، والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وتكون أمطارًا متوسطة إلى خفيفة، ولا تؤثر على الأنشطة اليومية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "يوجد انخفاض في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بنحو درجة إلى درجتَين؛ حيث تسجل القاهرة 25 درجة والسواحل الشمالية 24 درجة، كما تنخفض الحرارة الصغرى بشكل ملحوظ؛ خصوصًا خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر".

وأكدت غانم أنه لا توجد أية موجات شديدة حتى الآن، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن تحدث تغيرات في الخرائط الجوية يوم الخميس المقبل.