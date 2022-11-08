مخالفات.. حي الدقي يعلن تفاصيل حملته على جزارة السبكي ومصادرة اللحوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ضبطت الأجهزة التنفيذية بحي الدقي بمحافظة الجيزة كمية من اللحوم المجمدة داخل محل جزارة السبكي بالحي، في المقر الكائن بجوار محطة مترو الدقي.

وحصل الخليج 365 على نص محضر مديرية الطب البيطري الخاص بالواقعة.

وبحسب نص المحضر، فإن حسن عبد المنعم عبد الصادر حسانين يعد مخالفا للمادتين 3 و23 من القرار رقم 517 لسنة 1986 والمادة 36 من القانون رقم 53 وذلك لتداوله وبيعه لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخص لها فتم التحفظ على اللحوم المضبوطة بثلاجة الشركة لحين صدور قرار النائب العام بشأنها.

وأشار التقرير إلى أن اللحوم صالحة للاستهلاك، لكنها خالية من أختام المجازر الحكومية.