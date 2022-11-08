"التموين": طرح نحو 300 طن أرز بالمنافذ الثابتة والمتحركة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح نحو 300 طن من الأرز بالمنافذ الثابتة والمتحركة بالدقهلية؛ لتلبية احتياجات المواطنين بسعر 12 جنيهًا للكيلو السائب و15 جنيهًا للمعبأ.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء سيستمر ضخ كميات كبيرة من الأرز بالأسواق.

وقالت الوزارة إنه تم إمداد 80 فرعًا تابعًا للسلاسل التجارية الكبرى بكميات كبيرة من الأرز بالأسعار المعلنة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن المضارب تقوم بتوفير 50% من إنتاجها لصالح وزارة التموين والـ50% الأخرى للقطاع الخاص.

وقالت التموين إن مصر لا يوجد بها أزمة في توفير الأرز خاصة أن إجمالي المساحات المنزرعة تبلغ 1.5 فدان توفر نحو 5 ملايين طن وهي كميات تكفي الاستهلاكي المحلي وتزيد، مشيرة إلى أن هناك فئات يعتمدون افتعال الأزمة في السوق المحلية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة على حساب المواطن.