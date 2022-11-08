حبسوهم مع 35 كلبًا.. السجن 6 سنوات لزوجين أهملا أطفالهم السبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قضت محكمة بريطانية بالسجن 6 سنوات على زوجين لحبسهما أطفالهما الـ7 داخل منزل به 35 كلبًا.

الزوجان خصص لهما 7 آلاف جنيه إسترليني شهريًا للإنفاق على الأطفال، لكن المتهمين كريستوفر بينيت، 35 عامًا، وجيما بروجان، 41 عامًا أهملا رعاية أبناءهم، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

داخل المنزل في مدينة إيستبورن جنوب شرق إنجلترا، كان الوضع صادمًا؛ رائحة كريهة تنبعث من الغرف وبها أطعمة متعفنة، الممتلكات مبعثرة، والأطفال في حالة ضعف وبملابس متسخة وفي حالة وهن شديد.

أمّا الحيوانات، فعانوا من سوء التغذية، وحبسوا في غرفة دون أي اهتمام، وفق تصريحات مسؤولي الشرطة.

ونسبت هيئة الادعاء 7 تهم للزوجين بينها إهمال رعاية الأطفال، والقسوة على الحيوانات.

وأقر الزوجان بارتكاب جريمتهم أمام المحكمة.

ونقلت الشرطة الأطفال السبعة إلى دور رعاية وأعادوا تسكينهم.