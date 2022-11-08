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الداخلية: ضبط 194 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي متنوع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (118 قطعة سلاح ناري، بحوزة 104متهم).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملة 85610 حكم قضائي متنوع.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 194 قضية مواد مخدرة، بحوزة 211 متهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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