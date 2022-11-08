ضبط شخصين في القاهرة بحوزتهما 1.2 كجم حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة بالإسماعيلية) وذلك حال استقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام - مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.