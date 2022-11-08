تأجيل دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب كرة شهير لجلسة 3 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة الأسرة بالعمرانية، اليوم الثلاثاء، جلسات دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب كرة شهير، لجلسة 3 يناير؛ لأخذ رأي النيابة في القضية.

البداية بتلقي الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سيدة في العقد الثالث من عمرها، تتهم فيه لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفيًا وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وأضافت المبلغة أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة الـ6 أشهر، وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة بدائرة القسم، وعند علمه بحملها منه مؤخرًا استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.