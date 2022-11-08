بالدجل والشعوذة.. ضبط شخصين ادعيا قدرتهما على العلاج الروحاني عبر "الفيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخصين؛ لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والشعوذة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يعلن من خلالها أحد الأشخاص قدرته على العلاج الروحاني نظير مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كلِ من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية لممارسته أعمال الدجل والشعوذة، وآخر يعاونه - مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية.

بمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالي، وبمواجهة المتهم الثاني أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول، وأقر بقيامه بمساعدته في أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، كما تم ضبط (2 هاتف محمول تحتوي على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما الإجرامي -الأدوات المستخدمة التي تؤكد نشاطهما الإجرامي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.