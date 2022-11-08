ضبط شخص حال سرقته شقة سكنية بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن عدد من الأهالي بدائرة قسم شرطة بدر من ضبط شخص؛ حال شروعه في كسر باب الشقة سكنية.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بقيام الأهالي بضبط أحد الأشخاص حال شروعه في سرقة الشقة محل سكنها.

بالانتقال والفحص أمكن ضبط الشخص المشار إليه وتبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية "له معلومات جنائية") وبحوزته (أجنة حديدية) وبمناقشة المُبلغة قررت بأنها عقب عودتها للشقة سكنها شاهدته حال شروعه في كسر باب الشقة باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته بقصد سرقتها إلا أنها استغاثت بالأهالي.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بارتكابه واقعتي سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، مقيم دائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهما اتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.