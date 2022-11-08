شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق المناخ الأخضر": جهود مصر جعلت "COP27" فرصة لمواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب المدير التنفيذى فى "صندوق المناخ الأخضر" هنرى جونزاليس، أن مصر استطاعت جمع مختلف الدول والأطراف المعنية بالتغير المناخى بنجاح، ضمن أول دورة من "COP27" تعقد فى القارة الأفريقية، ما يجعلها دورة للعمل والتنفيذ الحقيقى للآليات والسبل الداعمة لمواجهة التغير المناخى من خلال الاستفادة من الجهود المصرية المحققة.

وقال جونزاليس - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء، إن الدورة الحالية، التي تأتي تحت شعار "التنفيذ"، تركز على الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات في العالم أجمع، خاصة في الدول النامية بأفريقيا، وتعد فرصة لجمع المؤسسات المرموقة والكبرى لتحقيق الأجندة المناخية والمستهدفات المطلوبة.

وأوضح جونزاليس أن العالم يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لمواجهة التغير المناخي، نظرا لأن تحديات التغير المناخي طويلة الأمد، مشيرا إلى أنه رغم وجود التحديات والظروف الجيوسياسية إلا أن مناقشة التغير المناخي غير قابلة للتأجيل، نظرا لمستجداته ومتغيراته.

وأكد نائب المدير التنفيذي في "صندوق المناخ الأخضر" أهمية التحول في المصادر وتفعيل دور القطاعين العام والخاص، ومراعاة متطلبات المناخ في الاستثمارات والمشاريع الوطنية ، وذلك عبر الاستفادة من الموارد المتاحة ودعم الجهود الدولية للوصول للمستهدفات.