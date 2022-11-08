شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبى للمشاية الكهربائية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الثلاثاء، عن بدء التشغيل التجريبى المشاية الكهربائية بمطار القاهرة الدولى وذلك بغرض مزيدا التسهيلات لتيسيير حركة المسافرين بين مبانى الركاب الثلاث ومنع التكدس بمطار القاهرة الدولى وقال المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي أنه تم بدء التشغيل ‏التجريبي للمشاية الكهربائية بمطار القاهرة الدولي تمهيدا للافتتاح والتشغيل الرسمي.

وذلك ‏بالتنسيق ‏مع الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمد سعيد محروس الذى أشار إلى أن مشروع المشاية الكهربائية ‏الذي يربط بين مبنى الركاب رقم 2 والجراج متعدد الطوابق يسهم فى تسهيل حركة الركاب وانتظار ‏السيارات وتفادى أى تكدسات داخل مطار القاهرة.

جدير بالذكر أن التصميمات الهندسية لمشروع المشاية الكهربائية يشمل ممشى مغطى بطول 310 ‏أمتار وكوبري بطول 60 مترا وعرض 7 أمتار ‏ونصف، ومنطقتين تجميع، الأولى عند الجراج ‏متعدد الطوابق، والثانية عند مبنى الركاب2، بالإضافة إلى خمسة أماكن للخدمات موزعة بطول ‏المشاية، ومنطقة انتظار (‏HUB‏) بمساحة 1200 متر مربع تشمل مساحات تجارية وخدمية ‏ودورات مياه.‏

وكان مطار القاهرة قد شهد مؤخرا تنفيذ عدة مشروعات تطوير أبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية ‏لمنظومة سيور الحقائب وإنشاء سور خرساني ورفع كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المطار ‏والاهتمام بالمسطحات الخضراء. ‏