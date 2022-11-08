شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تطرح مشروعات جر كهربائى للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة النقل عددا من مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى الجارى تنفيذها، كفرص استثمارية جديدة متاحة لمشاركة القطاع الخاص، نعرضها في النقاط التالية.

1- إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر - حدائق الاشجار – القاهرة الجديدة - الرحاب ) بطول 46,5 كم مخطط أن ينقل الخط 1,5 مليون راكب.

2- إدارة وتشغيل الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص – المعادي الجديدة ) بطول 35 كم والمخطط أن ينقل 1.5 مليون راكب.

3- إدارة وتشغيل مترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر) بطول 21,7 كم ومخطط أن ينقل الخط 1.5 مليون راكب.

4- إدارة وتشغيل ترام الرمل بطول 13,2 كم مخطط أن ينقل الخط 450 ألف راكب/يوم.

وتنفذ وزارة النقل عددا من مشروعات النقل الأخضر وعلى رأسها التوسع فى خطوط المترو، حيث تساهم شبكة مترو الأنفاق بشكل كبير فى حل مشكلة النقل داخل إقليم القاهرة الكبرى، وتخدم شبكة مترو الأنفاق مناطق عالية الكثافة السكانية، حيث تنقل الخطوط الحالية نحو 2 مليون راكب / اليوم وتصل إلى نحو 7 ملايين راكب / اليوم باستكمال باقى الشبكة المكونة من 5 خطوط بأطوال نحو 180 كم داخل القاهرة الكبرى، كما تحقق شبكة المترو الربط والتكامل بين كل مكونات شبكة النقل الجماعى بالجر الكهربائى (المونوريل – القطار الكهربائى الخفيف)، وكذلك وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة، كما تم فى المحطة المركزية التبادلية عدلى منصور، حيث تمت مراعاة الربط وتبادل الخدمة فى المحطات التبادلية التى يتم تحديد أماكنها وفقاً لمتطلبات النقل.