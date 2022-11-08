شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعقد ندوات لمكافحة الإدمان بحى السيدة زينب والخليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت محافظة القاهرة، ثاني الندوات التوعوية بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى، بديوان حي السيدة زينب، لمناقشة آليات وطرق مكافحة الإدمان في ظل القوانين ذات الصلة "تحت رعاية محافظ القاهرة، وبحضور اللواء حاتم الهيدبي رئيس حي السيدة زينب واللواء طارق اليمني، رئيس حى الخليفة وعدد من التنفيذين بالتنسيق مع إدارات العلاقات العامة.

وتناولت الندوة أنواع المخدرات وتأثيرها والعوامل الثقافية والاجتماعية المصاحبة لعلاج الإدمان والأفكار والمسببات المرتبطة بالتعاطي وإدمان المخدرات وطرق التخلص من الإدمان بأساليب فعالة.

كما ناقشت الندوة سبل العلاج للمشكلة ولمن وقع ضحية للمخدرات، وإلقاء الضوء علي محاور قانون الكشف المبكر عن المخدرات في الجهاز الإداري للدولة وآليات التظلم والجهات المنوط بها مخاطبة القانون، الى جانب الخدمات التي يقدمها صندوق مكافحة الإدمان والتعريف بدوره الوقائي والعلاجي .

وشملت الندوة التعريف بماهية حملات الكشف المبكر وشرح قانون 73 لسنة 2021 بشأن شغل الوظائف او الاستمرار فيها والتعريف بالخدمات التى يقدمها الخط الساخن 16023 والتأكيد على سرية البيانات والحفاظ على الخصوصية وتقديم الخدمات العلاجية المجانية .

وشهدت الندوة تفاعل كبير وإقبال كثيف من الحاضرين العاملين برئاسة حي السيدة زينب وحي الخليفة بحضور الدكتورة اميره رجب والدكتور بدر عبد العزيز بصندوق مكافحة الإدمان.