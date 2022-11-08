شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة تواصل شن الحملات لملاحقة المتهمين بالغش التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مديرية أمن الجيزة إعداد الحملات التموينية، لضبط المتهمين بالغش التجاري، وإدارة منشآت بدون ترخيص، بالأسواق والمحلات التجارية.

أسفرت حملة استهدفت عدة مناطق في الجيزة، عن ضبط وتحرير 132 قضية حيازة سلع مجهولة المصدر، ومواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى تحرير قضايا غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين بحيازتها، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.